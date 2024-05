Montserrat situa les europees com una "gran oportunitat contra un Sánchez insaciable"

CADIS, 27 maig (EUROPA PRESS) -

La cap de llista del PP a les eleccions europees i actual portaveu del Partit Popular Europeu (PPE), Dolors Montserrat, ha situat aquest dilluns la cita electoral del 9 de juny com "una gran oportunitat" per tombar electoralment un "Sánchez insaciable per mantenir el poder", a més de per dir "prou a una infame llei d'amnistia".

En unes declaracions als mitjans a Cadis, al costat del president provincial del PP i alcalde de la ciutat, Bruno García, ha respost així a la pregunta de les sensacions que queden l'endemà de la concentració que va impulsar el seu partit a Madrid, convocada a quatre dies que el Congrés aprovi la proposició de llei orgànica per a la normalització institucional, política i social a Catalunya, coneguda com llei d'amnistia.

"La legislatura ha col·lapsat", ha proclamat la candidata a la reelecció com a eurodiputada, qui ha plantejat que "a Sánchez només li queden cortines de fum per tapar que no té suports", i ha posat d'exemple que "no treu cap llei" més enllà de "la infame llei d'amnistia" i que "és incapaç de presentar pressupostos", per la qual cosa es veu abocat a "retirar les lleis perquè els seus propis socis no les aprovarien".

"Sánchez ha d'assumir d'una vegada que el seu temps s'ha acabat", ha etzibat Dolors Montserrat, qui ha reclamat la convocatòria d'eleccions per evitar "arrossegar tot Espanya per la seva agonitzant ànsia de poder".

"Avui des de Cadis, bressol de la llibertat i de la constitució, demano a tots els espanyols, als gaditans, als andalusos que el 9 de juny aglutinin el vot en el PP", ha demanat, abans d'invocar que "el 9 de juny està a mans de tots els espanyols el destí d'Espanya".