Montserrat (PP) veu Sánchez com "el millor aliat passiu de les màfies que trafiquen amb persones"

Anuncia dues cimeres del PP Europeu a Badalona i Barcelona el 27 de setembre i el 2 i 3 d'octubre
BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament Europeu i secretària general del PP Europeu, Dolors Montserrat, ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de ser "el millor aliat passiu de les màfies que trafiquen amb persones i un dels responsables que milers de persones es llancin al mar en la ruta migratòria més perillosa".
En una conferència de Nueva Economía Fórum a Barcelona aquest divendres, juntament amb el ministre d'Exteriors i vicepresident del Govern italià, Antonio Tajani, Montserrat ha assegurat que el president espanyol "ignora l'ajuda que li ofereix Europa a través de Frontex i l'Europol" i també està incomplint, a parer seu, les sentències del Tribunal Suprem (TS) sobre el repartiment de menors.
La portaveu popular ha sostingut que això "no només desestabilitza Espanya, també Europa", i ha reclamat més unitat que mai a nivell europeu per aplicar el Pacte Migratori i d'Asil Europeu.
"Uns donen la benvinguda a tots els cayucos i deixen que l'Atlàntic es converteixi en un cementiri. Altres volen enfonsar vaixells al mar i nosaltres, el Partit Popular Europeu, el que volem és que no salpin els vaixells de les costes africanes", ha assegurat en al·lusió directa al líder de Vox, Santiago Abascal, que va demanar que s'enfonsés el vaixell d'Open Arms.
Per ella, la immigració és un desafiament complex que requereix una resposta europea, i ha sostingut que "no s'arreglarà ni enfonsant vaixells ni obrint els braços a tothom que vingui", sinó mitjançant una immigració legal, ordenada i vinculada a l'ocupació, després d'avisar que qui vingui a delinquir serà expulsat, textualment.
DEUTE DEL FLA
L'eurodiputada popular ha qualificat la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) com una "infame amnistia comptable" a l'independentisme, i ha defensat que es pacti amb totes les comunitats autònomes un nou sistema de finançament autonòmic.
"La quitança és una mentida, és un xantatge, és un premi més de Sánchez a l'independentisme i que premia la mala gestió", ha subratllat Montserrat, que considera que aquesta condonació és un parany ja que s'haurà de continuar pagant aquest deute, tot i que sigui per part de l'Estat.
REUNIÓ ILLA-PUIGDEMONT
També ha criticat la recent reunió a Brussel·les entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident del Govern i líder de Junts, Carles Puigdemont, ja que considera que és "la renúncia definitiva del PSC a tot el que significa Europa".
"Aquesta setmana el senyor Illa ha decidit legitimar amb la seva visita qui va fugir de la justícia, qui va menysprear les regles de la democràcia, qui va fracturar la societat catalana. Això no és Europa", ha censurat Montserrat, que ha qualificat aquesta trobada com una claudicació imperdonable dels socialistes.
Sobre l'oficialitat del català a les institucions europees, Montserrat ha assenyalat que "no és un tema de llengües, sinó que és un altre xantatge polític com el de l'amnistia", i ha descartat que aquest assumpte arribi al Parlament Europeu, ja que és una qüestió que han de parlar els primers ministres de la UE en el Consell Europeu.
Ha afirmat que quan la resta de presidents europeus han demanat a Sánchez unitat en assumptes com Ucraïna, els aranzels dels Estats Units, la Xina, la competitivitat i la defensa "Sánchez no hi ha estat, perquè ha posat Espanya en la màxima irrellevància internacional a Europa".
"Sánchez és el pària d'Europa. Ningú no el creu, ningú no el respecta. Sánchez és un polític capaç de trair persones, principis i promeses amb la mateixa facilitat amb la que canvia d'argument en una entrevista. No és un aliat, és un obstacle", ha destacat.
CIMERES DEL PPE
Ha anunciat que el Partit Popular Europeu celebrarà dues "cimeres internacionals d'alt nivell": una sobre municipalisme, seguretat, habitatge i migració a Badalona (Barcelona) el 29 de setembre i una altra sobre indústria, competitivitat i relacions transatlàntiques el 2 i 3 d'octubre a Barcelona.
Montserrat ha destacat que es tracta de dues trobades que ha impulsat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, juntament amb el Partit Popular Europeu, i a les quals assistiran alcaldes i líders regionals populars de tot Europa, a la primera trobada, i també primers ministres europeus del PP i líders del partit a l'oposició de diferents països de la UE, a la segona.