Montserrat (PP) veu en la polèmica de la moció de censura una "operació de distracció" d'un PSOE "nerviós"

"Puigdemont serà president a partir del 9 de juny", assegura, per afegir que ell i Sánchez són "insaciables"



MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -

La cap de llista del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat, ha atribuït aquest dimarts la polèmica d'una possible moció de censura dels populars amb Junts al Congrés a una "operació de distracció" d'un PSOE que, a parer seu, està "molt nerviós" i que haurà de convocar eleccions generals si el PP aconsegueix "un gran resultat" i guanya els comicis europeus del pròxim 9 de juny.

"L'última setmana abans de les eleccions sempre veiem operacions de distracció d'un PSOE que està molt nerviós. El PP vol aconseguir un gran resultat i guanyar les eleccions ja que aleshores Sánchez haurà de convocar generals perquè la legislatura haurà acabat", ha dit Montserrat.

En un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, la candidata popular ha explicat que "l'única cosa que està fent Sánchez és mantenir el poder" de manera que són "els seus propis socis els que no li aproven ni una sola llei", per la qual cosa el president del Govern central haurà de convocar eleccions generals si es veu derrotat després del 9J. "Som el vot que més mal fa a Sánchez", ha postil·lat.

Per això, ha demanat el seu suport a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, present a l'acte, amb l'objectiu d'aconseguir "una altra derrota de Sánchez". "Els ciutadans li van retirar el seu suport en les municipals i autonòmiques, ho van fer en les generals i ho faran en les europees", ha sentenciat Montserrat.

En aquest sentit, ha destacat que són els socialistes els que "tornaran a trair el vot dels espanyols" i faran costat al candidat de Junts a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva investidura malgrat que el PSOE hagi guanyat els comicis autonòmics a Catalunya. "Puigdemont serà president a partir del 9 de juny", ha assegurat.

També ha comparat el líder socialista amb l'expresident de la Generalitat al·legant que "els uneixen moltes coses", entre les quals que tots dos "són insaciables". Per la qual cosa es continuaran entenent i pactant perquè "Puigdemont vol el referèndum i Sánchez vol el poder".