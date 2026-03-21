Montserrat (PP) veu una "pèssima notícia" que Trump suggereixi abandonar les bases militars a Espanya

Fernández insisteix a demanar a Illa una "baixada d'impostos immediata"
BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha valorat que és "una pèssima notícia" que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi suggerit que l'exèrcit nord-americà hauria d'abandonar les bases militars de Rota i Morón, així com les de la resta de països de l'OTAN que no estiguin col·laborant a protegir l'estret d'Ormuz.
"És una pèssima notícia que es trenqui un acord de fa més de 30 anys, un acord de seguretat i de defensa que no només afecta Espanya sinó tota Europa", ha dit en declaracions a periodistes a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) aquest dissabte amb el president del PP català, Alejandro Fernández, preguntada per les paraules de Trump.
En aquest sentit, Montserrat ha assegurat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "s'inventa guerres diplomàtiques, enfrontaments diplomàtics, ja no només amb els Estats Units sinó amb molts països per tapar la seva corrupció, les seves misèries i el seu desgovern".
"Sánchez és un pària a Europa, ja no pinta res, ningú l'escolta, ningú creu en ell ni ningú confia en ell", ha sostingut, i l'ha acusat de copiar les mesures del PP per fer front a les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà.
Ha titllat de "teatre" el Consell de Ministres d'aquest divendres després del qual es van anunciar mesures com la baixada de l'IVA dels carburants al 10%, i ha dit que el Govern, que veu dividit i fracassat, hauria de convocar eleccions perquè lideri el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Per la seva banda, Fernández ha reiterat la seva oposició a les propostes del president de la Generalitat, Salvador Illa, per fer front a les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà, i ha insistit en una "baixada d'impostos immediata".
"Totes aquestes històries que comencen a través de l'Institut Català de Finances, uns préstecs tous... i ho expliquen els empresaris, no ho explico jo, quan s'ha acabat d'omplir la paperassa la crisi ja s'ha acabat", ha resolt.
Així, ha subratllat la petició del PP de baixar impostos així com en la compensació als transportistes i al sector agrari, i ha conclòs: "L'esquerra que havia vingut a salvar el món està desmantellant l'estat del benestar a Catalunya".