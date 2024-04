Montserrat, sobre la seva candidatura a les europees: "Quan toqui, ja ho decidiran"

BARCELONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada i presidenta de campanya del PP per a les eleccions catalanes, Dolors Montserrat, ha afirmat aquest divendres sobre la seva possible candidatura als comicis europeus del 9 de juny que "quan toqui, ja ho decidiran" des del partit nacional i el seu president, Alberto Núñez Feijóo.

En preguntar-li en una atenció als mitjans si aspira a ser candidata a les europees, ha respost que és una qüestió que correspon als òrgans del partit i que "per tant, quan toqui, ja ho decidiran".

Montserrat, qui aquesta setmana apareix en les travesses per ser cap de llista, va ser número u de la llista del PP el 2019, seguida de González Pons, qui ara ha estat elegit com a actual sotssecretari d'Institucional, per la qual cosa se'l descarta com a candidat.

Per Montserrat, "l'important" és que ara està en marxa la campanya electoral al País Basc --que acaba aquest divendres i on se celebren les eleccions autonòmiques diumenge--, i que la setmana vinent comença la contesa a Catalunya per a les eleccions catalanes del 12 de maig.

"Estem explicant poble a poble, carrer a carrer, barri a barri, que nosaltres estem per als problemes reals de la gent i amb solucions sobre la taula, mentre d'altres volen continuar amb aquest procés que només ens ha portat decadència, divisió, crispació i, sobretot, paràlisi a Catalunya", ha afirmat.

Ha recalcat que les propostes dels populars són abaixar el tram autonòmic de l'IRPF i suprimir l'impost de successions i donacions, entre d'altres: "Nosaltres estem amb els catalans que se senten asfixiats a impostos".

Per això, ha recalcat que el 12 de maig "ofereix solucions de debò" davant el que defensen el PSC, ERC i Junts, que per ella és el procés, sobre el qual reitera que ha comportat decadència i mals serveis públics.