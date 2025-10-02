Montserrat (PP) reivindica el "lideratge" de Feijóo per afrontar reptes com el migratori

Barcelona acull una trobada organitzada pel PP europeu
BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Grup Popular Europeu i secretària general del PPE, Dolors Montserrat, ha reivindicat aquest dijous el "lideratge" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per afrontar reptes com el migratori i l'àmbit de la competitivitat.
"Per això més que mai calen governs sòlids i lideratges forts, líders com el que avui tenim aquí, que treballa per una Catalunya espanyola europea, per una Espanya més líder a Europa i per una Unió Europea més forta, més lliure i més justa", ha destacat en una trobada organitzada pel PP europeu a Barcelona.
Segons Montserrat, Europa travessa "un dels moments més importants de la seva història amb un repte de competitivitat enorme, un desafiament migratori que preocupa i diversos conflictes".
A més d'agrair la presència en aquestes jornades de secretaris internacionals del PP europeu de més de 30 països de la Unió Europea i de fora, ha assegurat que tots han vingut a escoltar Feijóo i a debatre sobre competitivitat, migració i estat del benestar.
"També parlarem de com combatre el populisme i els extrems per protegir els nostres valors europeus", ha afegit la dirigent del PP europeu, i s'ha mostrat segura que Feijóo serà el pròxim president del Govern central.