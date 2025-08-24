Montserrat (PP) qualifica la quitació del deute com un "xantatge del separatisme"

BARCELONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La secretària general del Partit Popular Europeu, Dolors Montserrat, ha qualificat aquest diumenge de "xantatge del separatisme" la quitació del deute autonòmic (FLA) proposada pel Ministeri d'Hisenda.
En unes declaracions als mitjans a Granollers (Barcelona), l'eurodiputada ha dit que els presidents del Govern central i de la Generalitat, Pedro Sánchez i Salvador Illa, "són la mateixa cara de la mateixa moneda".
Ha definit la condonació del deute com una "amnistia comptable al separatisme" i ha dit que el que cal fer és defensar la igualtat de tots els espanyols.
Montserrat ha seguit amb les seves crítiques a Sánchez i Illa acusant-los de voler fer pagar als catalans i a la resta dels espanyols "els diners que ha utilitzat el separatisme català per dividir la societat" i ha assegurat que el que el PP defensa és finançament per a totes les comunitats.
Per a això, ha dit, cal un diàleg constructiu i sincer i, també, que els governs no "asfixiïn" a impostos els ciutadans, sinó abaixar els impostos, perquè on millor estan els diners és a la butxaca dels espanyols, ha afegit.