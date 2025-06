Montserrat (PP), López (PSC) i Riba (ERC) criden a acostar la UE al dia a dia de la gent

Aquest dijous es compleixen 40 anys de la signatura del Tractat d'Adhesió d'Espanya a les Comunitats Europees

La secretària general del Partit Popular Europeu (PPE) i eurodiputada popular, Dolors Montserrat; el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, i l'adjunta a la presidència d'ERC i eurodiputada republicana, Diana Riba, han defensat que la UE ha de buscar la manera d'acostar-se al dia a dia de la gent.

Així s'han pronunciat en unes declaracions a Europa Press, amb motiu del 40è aniversari aquest dijous de la signatura del Tractat d'Adhesió d'Espanya a les Comunitats Europees, el 12 de juny del 1985.

"Europa també té el deure d'acostar-se més a les persones, especialment als joves, amb més pedagogia, menys burocràcia i més presència en el seu dia a dia", ha defensat Montserrat, mentre que López ha afirmat que per acostar el projecte europeu és clau reforçar la presència i la comunicació de la UE a tot el territori i no només a les grans ciutats.

Per la seva banda, Riba considera que aquesta tasca és una responsabilitat compartida: "Ens correspon als polítics explicar millor la UE, però també a la societat civil i als mitjans de comunicació", i ha afegit que un bon exemple és Alemanya, on el Parlament Europeu és percebut com una cambra més del sistema polític, segons ella.

OBERTURA AL MÓN

Tots tres fan un balanç positiu de la pertinença d'Espanya i l'aportació que ha suposat per a Catalunya, i Montserrat ha destacat que per a Catalunya va suposar una obertura al món "econòmicament, culturalment i socialment", i també ha posat en valor l'impuls econòmic que va suposar la pertinença al mercat únic.

"Formar part de la UE ha estat una palanca de transformació clau per a Catalunya", ha subratllat l'eurodiputat socialista, que també ha defensat que l'entrada a la UE ha consolidat el progrés econòmic de Catalunya, mentre que Riba ha sostingut que la integració europea ha proporcionat una força col·lectiva per defensar millor els interessos catalans.

La líder popular considera que Catalunya "pot ser regió líder, amb vocació europea i potència econòmica, però no ho podrà fer sotmesa al nacionalisme i a l'aïllament, sinó amb la feina conjunta dins una Espanya europea, forta i unida".

Per López, pertànyer a la UE ha suposat un enfortiment d'"un marc de drets, llibertats i cooperació multilateral que encaixa plenament amb la vocació europeista i progressista de la ciutadania de Catalunya", i Riba ha apostat per una integració que vagi més enllà de l'economia i que s'avanci cap a una veritable unió política, textualment.

REPTES FUTURS

Montserrat considera que el principal repte que afronta la UE és que es respectin la llibertat, la democràcia i l'estat de dret: "Europa és guardiana d'uns valors incompatibles amb el projecte nacionalista, avui blanquejat per un PSC lliurat a l'independentisme", ha afegit.

També ha apuntat que, a mitjà i llarg termini, els reptes passen per "enfortir les institucions, garantir la independència judicial, elevar la qualitat educativa, abaixar impostos, reduir burocràcia, reforçar la seguretat ciutadana davant l'ocupació il·legal, controlar la immigració irregular i consolidar Catalunya com a destinació atractiva per a la inversió".

Per López i Riba, la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic són dos dels pilars del futur europeu, i també han esmentat reforçar la seguretat i la defensa europees.

A més a més, el socialista ha assenyalat que a llarg termini "el primer gran repte és l'adaptació a un nou model econòmic basat en la sostenibilitat i la resiliència".

Per la seva banda, Riba també ha situat l'oficialitat del català com un dels objectius "pendent i imprescindible" de la UE, a més de l'habitatge i una participació més directa dels territoris.