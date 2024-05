Montserrat (PP) lamenta la "sobreactuació" d'Espanya i l'Argentina de cara a les europees

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat, ha lamentat la "sobreactuació" d'Espanya i l'Argentina de cara als comicis del pròxim 9 de juny.

"Tant els uns com els altres estan sobreactuant", ha declarat en una entrevista aquest dilluns a La Xarxa, recollida per Europa Press, en la qual ha demanat, textualment, respecte màxim i no sobreactuació.

Al seu parer, aquesta sobreactuació arriba perquè "hi ha eleccions europees i el que es vol és unir el vot de les esquerres".

Ha equiparat la polèmica sobre les declaracions del president argentí, Javier Milei, i del ministre de Transports, Óscar Puente, amb el "paripé" que va suposar, segons ella, el període de reflexió del president del Govern central, Pedro Sánchez.

A més, ha considerat que després de les europees es veurà "la veritat" i ha pronosticat que Sánchez entregarà la Generalitat a l'expresident i líder de Junts+, Carles Puigdemont.