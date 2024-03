Montserrat (PP) diu als votants de Cs que el PP té les "portes obertes"

Culpa els socialistes d'haver "reactivat el procés"



BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del PPE al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, s'ha adreçat aquest dissabte als votants de Cs i ha dit que el PP té les "portes obertes" de cara a les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig.

"Aquí estem, aquí tenim les portes obertes i sempre tindran el PP per continuar lluitant per una Catalunya millor", ha reivindicat Montserrat en referència als votants de Cs, en unes declaracions als periodistes en una calçotada organitzada per la formació a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

Ha defensat que Cs "va ser una força política que va donar molta il·lusió a moltíssims catalans" i ha assegurat que el PP és el partit de les portes obertes que vol aglutinar tots els catalans que no volen la independència.

PSOE I PUIGDEMONT

Així mateix, ha culpat el PSC i el PSOE d'haver "reactivat el procés" i, segons ella, esborrar la justícia i els delictes.

"Puigdemont és el candidat de Sánchez, li ha posat la catifa vermella amb l'amnistia perquè torni a fer un cop", ha afegit.

Al seu parer, el president del Govern central, Pedro Sánchez, "donarà la Generalitat a l'independentisme", per la qual cosa ha defensat un canvi a Catalunya que passi pel PP.