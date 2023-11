Montserrat (PP) demana a Europa escoltar les protestes contra l'amnistia: "Sánchez només pensa en ell"

Comença la conferència del PPE a Barcelona



BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del PPE al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha demanat aquest dilluns a Europa que escolti les protestes a Espanya contra la llei d'amnistia: "No hi ha disfressa ni màscara que oculti que Sánchez només pensa en ell, però ni per un segon pensa en Espanya i en Europa".

"Europa veu amb vergonya el que passa a Espanya. Sánchez presenta la immoralitat de l'amnistia sota la disfressa de la concòrdia però ja no enganya ningú, no enganya els espanyols, però tampoc enganya Europa", ha avisat en la seva intervenció inaugural de la jornada 'Camí de la recuperació' que organitza el PP Europeu a Barcelona.

En vista d'aquesta situació, ha reclamat a Europa que escolti "la preocupació dels carrers, els jutges i fiscals de totes les organitzacions i les associacions empresarials també espanyoles contra un pacte de lawfare que posa fi a la independència judicial, a la separació de poders i a l'estat de dret a Espanya".

En la seva opinió, el Govern central ha decidit "protegir i beneficiar els que van donar un cop a la democràcia i van cometre greus delictes, i tot per set vots a canvi d'impunitat", cosa amb la qual considera que està atacant valors europeus.

"Espanya mereix un govern que no trepitgi els valors de la Unió Europea", ha destacat Montserrat, que ha erigit el PP espanyol i europeu com els que defensaran fins al final l'estat de dret.

"ESPANYA SOBREVIURÀ AL SANCHISME"

Per això, està convençuda que "Espanya sobreviurà al sanchisme" i retornarà el prestigi a les institucions i el respecte a la separació de poders, ha dit.

Així, ha avisat que ningú arrencarà als espanyols els valors de la llibertat, la igualtat i la democràcia que, en la seva opinió, tant van costar aconseguir: "No ho podrà aconseguir ni Carles Puigdemont ni Pedro Sánchez".

"Davant d'una amnistia que és profundament antieuropea, que ningú s'enganyi: l'amnistia de Sánchez és la condemna dels valors europeus", ha afegit.