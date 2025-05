Montserrat defensa que només les llengües oficials a "tot" un país ho poden ser a Europa

Diu que seran els primers ministres de cada govern els qui hauran de decidir sobre el català

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària general del Partit Popular Europeu, Dolors Montserrat, ha defensat aquest dimarts que només les llengües oficials a "tot el territori nacional" d'un país ho poden ser a Europa.

"La llei europea diu que per poder ser llengua europea ha de ser una llengua oficial a tot el territori nacional. El gallec, el català i el basc són oficials a tot el territori espanyol? No. Els andalusos o comunitats no bilingües tenen l'obligació de saber català, castellà i basc? No", ha dit en una entrevista a Ràdio Estel recollida per Europa Press.

Segons Montserrat, la Constitució espanyola recull que la llengua oficial a tot el territori nacional és el castellà a més de la cooficialitat del català i del castellà a Catalunya.

Sobre la petició de Junts que el català sigui llengua oficial a Europa, ha constatat que els qui decidiran si volen canviar la norma vigent són els primers ministres de cada país.

Després d'acusar el Govern central d'estar més preocupat per canviar aquesta llei que per defensar els interessos dels espanyols, ha tornat a defensar la Constitució en preguntar-li si el PP estaria disposat a convertir el català, el basc i el gallec en llengües oficials a tot Espanya.

"La Constitució ho diu clar, cooficialitat de les dues llengües, català i castellà a Catalunya. I el que ha de fer el president Salvador Illa és complir les sentències que obliguen a implantar el 25% de castellà a les nostres escoles", ha resolt.