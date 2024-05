Montserrat (PP) defensa que la Comissió Europea "té instruments per actuar" davant l'amnistia

Acusa Sánchez de sobreactuar en la polèmica diplomàtica amb Milei



BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat, ha assegurat que la Comissió Europea (CE) ja està observant la llei d'amnistia i "té instruments per actuar" un cop s'aprovi.

"Quan es vulnera l'Estat de dret, que està en el punt 2 del Tractat de la UE, la Comissió té instruments per actuar", ha reivindicat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press.

Al seu parer, la Comissió pot ser que "prengui alguna decisió" un cop s'aprovi la llei, a la qual està previst que el Congrés dels Diputats doni llum verda el pròxim 30 de maig.

SÁNCHEZ

També ha acusat el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, d'estar "sobreactuant per tapar la corrupció i l'amnistia", després que al seu parer el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va tirar la primera pedra, en al·lusió a la polèmica diplomàtica amb el president de l'Argentina, Javier Milei.

"El Govern central no governa, no hi ha pressupostos. És un govern per aprovar una sola llei: l'amnistia", ha retret.