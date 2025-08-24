Montserrat (PP) critica Sánchez perquè "no ha fet els deures" en prevenció d'incendis

BARCELONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La secretària general del Partit Popular Europeu, Dolors Montserrat, ha criticat aquest diumenge que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "no ha fet els deures" en prevenció d'incendis.
En unes declaracions als mitjans a Granollers (Barcelona), l'eurodiputada ha assegurat que "Europa ha desemmascarat els enganys del govern" i que el Tribunal Europeu de Comptes ho ha dit ben clar.
Ha dit que, segons el Tribunal de Comptes, Portugal i Grècia inverteixen gairebé el doble que Espanya en prevenció i gestió forestal, que han estat les comunitats autònomes les que han treballat en prevenció i que "les comunitats que més han invertit han estat Andalusia, Castella i Lleó, Castella - la Manxa, Galícia, Extremadura i Madrid".
Montserrat ha afegit textualment que s'han acabat els enganys de Sánchez contra les autonomies i que Europa diu a Sánchez que "ell és l'incompetent".
També ha criticat la gestió de Sánchez dels fons Next Generation dient que va demanar 401 milions d'euros i "encara falten 320 milions per invertir en gestió forestal", i ha assegurat que els avions antiincendis estan obsolets.