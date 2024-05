Montserrat (PP) sobre el CIS: "Tezanos no n'encerta ni una"

Creu que el Govern central ha hagut de retirar dues lleis en no tenir el suport "ni tan sols dels seus propis socis"



TARRAGONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

La cap de llista del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat, ha assegurat que l'enquesta preelectoral del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), que presideix José Félix Tezanos, per a les eleccions europees del 9 de juny, "no n'encerta ni una".

"Tezanos no n'encerta ni una. I l'últim exemple n'és Catalunya, on ens consideraven el PP com un partit residual i el PP ha estat a Catalunya el partit que més ha crescut en vots en percentatge i en diputats", ha recalcat en unes declaracions als mitjans a Tarragona.

El CIS ha situat el PSOE al capdavant amb un avantatge folgat de cinc punts sobre el PP, i atorga escons a Podem, a Cs i a la plataforma del comunicador Alvise Pérez.

Després d'assegurar que surten a guanyar en aquestes eleccions, ha animat els catalans a concentrar el vot en el PP perquè, en la seva opinió, són els únics que defensen la llei i lluitaran contra l'amnistia que "trenca la igualtat de tots els espanyols".

"Estem farts que Pedro Sánchez hagi entregat la governabilitat d'Espanya a un pròfug de la justícia i ho hagi pactat fora de la UE a Suïssa. I que hagi donat la clau de La Moncloa per set vots a un pròfug de la justícia. I que no estigui posant sobre la taula els problemes reals de la gent", ha afirmat.

SOBRE EL PSOE

Així, ha constatat que el PSOE ha hagut de retirar aquesta setmana dues lleis en no tenir "el suport ni tan sols dels seus propis socis al Govern central ni el suport dels que fan costat a l'executiu, com pot ser Junts i la resta de partits".

"L'única cosa que fa és ocupar La Moncloa per ocupar-la. L'única cosa que vol Sánchez és continuar en el poder pel poder. I no li importem gens tots els espanyols", ha sostingut Montserrat, per la qual cosa ha erigit el PP com l'alternativa als socialistes i al nacionalisme.

A parer seu, el seu partit ha estat decisiu per defensar els interessos dels espanyols a Europa, per la qual cosa defensen que si són més forts després del 9 de juny podran ser "més influents".