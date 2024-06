Montserrat (PP) afirma que el PSOE té tics perillosos: "Votar el PSOE és votar corrupció"

Acusa Sánchez de donar "lliçons d'anticorrupció i la seva corrupció l'ha devorat"

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat, ha avisat que el PSOE i el Govern central tenen tics perillosos de populisme, i ha assegurat que "votar el PSOE és votar corrupció".

"Han activat l'argumentari 'Monclovita', de fang i notícies falses, per tapar tot el que tenen al damunt", ha sostingut la candidata en un acte aquest divendres a Barcelona, juntament amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el líder del PP català, Alejandro Fernández.

Montserrat ha assegurat que "votar el PSOE és votar contra l'estat democràtic", i ha cridat els votants a dir 'prou' amb el vot al PP aquest diumenge.

Ha sostingut que "no hi ha argumentari, ni relat, ni maquinària de fang de cap mena que tapi" els escàndols que assegura que està tenint el PSOE.

MOCIÓ DE CENSURA "INJUSTA"

Ha recordat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, va arribar a l'executiu amb una moció de censura, que ha qualificat d'injusta: "Donant lliçons d'anticorrupció i la seva corrupció l'ha devorat", ha subratllat.

"Diu que xipollegem al fang per explicar la veritat, però aquí l'únic que xipolleja és ell i està submergit en la seva corrupció", ha insistit la candidata popular.

APLAUDIMENTS A BEGOÑA GÓMEZ

"L'altre dia vam veure el PSOE, el partit dels 680 milions d'euros defraudats amb els ERO, rebre entre aplaudiments en un míting a Màlaga una dona imputada per corrupció i tràfic d'influència", ha assegurat en al·lusió a la dona del president del Govern central, Begoña Gómez.

Ha acusat la candidata del PSOE a les europees, Teresa Ribera, d'assenyalar "el jutge que investiga Puigdemont" i de dir que investigar Begoña Gómez va contra l'estat democràtic, segons ella.

Montserrat ha sostingut que Sánchez vol que els ciutadans estiguin desmotivats i dividits, "que els espanyols, farts de tot, de la seva corrupció i de les seves vergonyes, no surtin a votar", i ha demanat no esperar a unes eleccions generals i sortir diumenge a votar el PP.

"No callarem quan ataqui els jutges i la premsa, i no mirarem cap a una altra banda quan es fulmina la igualtat amb una infame llei d'amnistia. Espanya no mereix viure el vergonyós i lamentable espectacle permanent", ha defensat.

Ha acusat Sánchez de voler posar fi a la separació de poders i a la igualtat amb l'aprovació de la llei d'amnistia, una norma que rebutgen la "majoria" dels espanyols, segons ella.

"Ens diuen que és per convivència. Mentida. És per conveniència. Ens diuen que és per la concòrdia. Mentida. És per submissió. I ens diuen que és per Espanya. Mentida. És per set vots".