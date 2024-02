Montserrat (PP) afirma que el 'cas Koldo' deixa el PSOE "sense relat davant la corrupció"

TARRAGONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del PPE al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha afirmat aquest diumenge que "el PSOE es queda sense relat davant la corrupció i aviat es quedarà sense govern", després de sorgir el 'cas Koldo'.

Durant un acte de la 'Ruta per la Igualtat' del PP a Tarragona, ha assegurat que el seu partit és l'única alternativa al PSOE, perquè el considera "marca blanca d'un independentisme que s'ha radicalitzat i amenaça amb tornar a fer un cop", informen els populars en un comunicat.

Ha retret al PSOE aliar-se amb l'independentisme: "Han jugat a ser independentistes i l'independentisme els ha devorat, com ha passat a Galícia amb el BNG i passarà amb Bildu al País Basc".

Montserrat ha compartit l'acte amb el president i el secretari general del PP a Tarragona, Mario García i Rafa Luna; el grup a l'Ajuntament de la ciutat, liderat per Maria Mercè Martorell, i el diputat del Congrés Pere Lluís Huguet.

Huguet s'ha referit a la 'Ruta per la Igualtat' dels populars per tota Espanya per criticar l'amnistia: "Tots els ciutadans i ciutadanes som iguals davant de la llei. En aquesta ruta demanem igualtat".