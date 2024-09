Montserrat (PP) acusa Sánchez d'utilitzar Catalunya per enfrontar a les CCAA i "trencar la igualtat"

Critica que Illa mantingui "l'enorme pressió fiscal i els alts impostos"



BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Partit Popular (PP) en el Parlament Europeu i vicepresidenta del Grup Popular, Dolors Montserrat, ha acusat aquest divendres al president del Govern, Pedro Sánchez, d'utilitzar Catalunya per enfrontar a les comunitats autònomes, generar divisió i "trencar la igualtat", segons ha informat la formació en un comunicat.

Ho ha fet a la inauguració de la Festa de la Verema d'Alella (Barcelona), on ha dit que "tota l'esquerra i l'independentisme van intentar criminalitzar al sector del vi a Europa demanant que les ampolles de vi i cava tinguessin una etiqueta de cancerigen com els paquets de tabac".

Una iniciativa que no va tirar endavant per una esmena que va presentar ella mateixa, segons el comunicat, i ha dit que "d'haver-se aprovat hauria suposat un dur cop per al món vitivinícola, amb un gran impacte negatiu per a aquest sector."

FINANÇAMENT SINGULAR

Montserrat ha criticat el finançament singular que el PSC va pactar amb ERC i ha expressat que "per millorar el finançament, aquí estarà sempre el PP, defensant el millor per a Catalunya sense enfrontar-la amb altres comunitats autònomes".

"El que fan Illa i Sánchez no va de tenir més recursos, sinó d'acceptar el xantatge de l'independentisme", ha afegit, a més d'assegurar que cap interès polític pot estar per sobre de la igualtat i la solidaritat.

Montserrat ha criticat que Illa continuï amb la mateixa estructura d'Estat que tenia ERC, així com que mantingui "l'enorme pressió fiscal i els alts impostos" i ha afegit que el nacionalisme ha portat decadència amb la complicitat del socialisme que ha llastrat a tots els catalans, en les seves paraules.