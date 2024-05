Montserrat descarta que el PP sigui el "salvavides" de PSOE o Junts en una moció de censura

Creu que Meloni "s'ha apropat a les polítiques i els valors de la Unió Europea"

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

La cap de llista a les eleccions europees i actual portaveu del PP, Dolors Montserrat, ha descartat que els populars siguin el "salvavides de Sánchez ni el de Puigdemont", en referència als líders de PSOE i Junts, davant d'una eventual moció de censura al Congrés dels Diputats.

"No vendrem als nostres votants ni els defraudarem", ha recalcat en una entrevista d'aquest dimarts a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

En preguntar-li per l'estat del 'procés' a Catalunya, ha reivindicat que està "més viu que mai per Sánchez", a qui acusa d'haver-lo rehabilitat, i ha sostingut que els socialistes l'han exportat i mutat a la resta d'Espanya, sent el candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, la marca blanca d'ERC.

MELONI

Montserrat també s'ha referit al possible suport de la formació de la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, després de les eleccions europees, qui creu que "s'ha apropat a les polítiques i els valors de la Unió Europea".

En una entrevista a Onda Cero aquest dilluns, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va defensar que Meloni "no és homologable" al primer ministre d'Hongria, Víktor Orbán, i la va comparar amb el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, qui, al seu judici, no és "homologable" amb el PSOE en el que diu públicament.