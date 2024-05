Montserrat crida a un PP "fort a Europa" per frenar la llei d'amnistia

VALÈNCIA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La cap de llista del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat, ha defensat que "necessitem un PP fort a Europa perquè serà clau per frenar la infame llei d'amnistia". "No hi ha res més radical, ni més extrem, ni més ultra a Europa que entregar la governabilitat i la igualtat de tots els espanyols a un pròfug de la justícia", ha denunciat en al·lusió a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Així ho ha manifestat davant els mitjans a Torrevella (Alacant) l'endemà de l'aprovació definitiva al Congrés de la llei d'amnistia, contra la qual han anunciat recursos d'inconstitucionalitat els governs autonòmics encapçalats pel PP com el de la Comunitat Valenciana.

Montserrat ha afirmat que elegir el PP el 9J suposa "un doble vot" per "solucionar els problemes reals de la gent a Europa, però també per defensar l'estat de dret, la llei a Europa". Cosa que ha relacionat amb la llei d'amnistia, "que ens fa desiguals a tots i cadascun dels espanyols i només dona privilegis i impunitat a uns pocs".

En aquesta línia, ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, d'entregar la governabilitat i la igualtat de tots els espanyols "per només set vots", mentre s'ha preguntat si ningú s'imagina el president de França o el canceller d'Alemanya fer el mateix.

Per contra, la candidata ha cridat tots els ciutadans que van votar el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en les eleccions del 28M, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 23J que "tornin a aglutinar el seu vot en el PP". "Nosaltres farem de dic de contenció i fre a aquesta infame llei d'amnistia que ens fa desiguals a tots els espanyols", ha promès.