Montserrat assegura que el Govern està en contra "de qualsevol tipus de manifestació amb violència"

Abordarà el cessament de les relacions acadèmiques amb Israel "en el decurs de les pròximes setmanes"
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha assegurat que el Govern està en contra "de qualsevol tipus de manifestació amb violència", en referència a les protestes d'aquest diumenge a Madrid per la participació de l'equip d'Israel en la Vuelta.
En una entrevista a La 2 recollida per Europa Press, Montserrat ha dit que estan "molt pendents" d'aquestes manifestacions, i que són conscients dels manifestos signats per les universitats públiques catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sobre aquesta qüestió.
La consellera ha fet referència a les recomanacions europees de tallar el finançament a aquells projectes i equips de recerca on hi hagi membres d'Israel que hagin expressat el seu suport a l'ocupació de Gaza.
Ha assegurat que el seu departament està seguint aquestes indicacions i estan en contacte amb els centres de recerca i universitats per veure, "en el decurs de les pròximes setmanes", com aborden aquest assumpte.
NO "ESPATLLAR" COL·LABORACIONS
També han parlat amb la Conselleria d'Exteriors per preparar conjuntament un primer document de posicionament, ja que entenen que aquests moviments "no han d'espatllar les col·laboracions que existeixen avui dia".
Ha dit que els investigadors de Catalunya tenen, des de fa temps, projectes amb universitats d'Israel, i que volen prendre una mesura que sigui "rigorosa" i també efectiva.
Ha comparat la situació amb la dels Estats Units després dels dictàmens de Trump, quan es va establir el Catalunya Bridge Talent: "No podem tallar de sobte aquestes col·laboracions. Els investigadors que puguin venir a Catalunya ho han de fer amb totes les garanties".
De cara a Israel, primer analitzaran com impactaria la retallada de les relacions als investigadors, i després faran una proposta que sigui "contundent", ha afirmat Montserrat.