Montse Pujol, nova presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu

LLEIDA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Montse Pujol ha estat nomenada nova presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu després de recollir el testimoni de Josep Serveto, qui ha ocupat el càrrec des del 2022.
Fundadora i directora general del Grup PMP, Pujol ha estat ratificada per unanimitat per part dels membres de la junta, informa la Trobada en un comunicat aquest dimecres
En el seu comiat, Serveto ha expressat agraïment per aquests anys de presidència i ha destacat el paper de l'esdeveniment "com un punt de trobada clau per al teixit econòmic i empresarial".
Per la seva banda, Pujol ha subratllat que un dels seus objectius com a nova presidenta serà "mantenir la vocació de generar diàleg i impuls empresarial, posant en valor el territori i els seus projectes".
La Trobada Empresarial al Pirineu ja treballa en l'organització de la 37a edició, que se celebrarà el 2026 a la Seu d'Urgell (Lleida), amb la voluntat de continuar sent un espai de reflexió, debat i projecció per a empresaris i directius.