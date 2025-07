Montoro va obtenir dades reservades d'AEAT sobre Estona, Pujol, Rafa Nadal i Gürtel, segons el sumari

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

Cristóbal Montoro presumptament va obtenir de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) informació reservada sobre polítics i famosos sent ministre d'Hisenda (2011-18), segons consta en el sumari del cas pel qual se li imputa, i recollit per Europa Press.

En els correus transcrits hi ha informació sobre els polítics Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, 'J.Piqué', l'esportista Rafa Nadal, el cas Gürtel, el cas Pujol i el Canal d'Isabel II.

En el cas de Rafa Nadal i d'Esperanza Aguirre, els correus al·ludeixen a inspeccions fiscals a tots dos.

La Fiscalia especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada, en col·laboració amb l'Agència Tributària, constata així correus electrònics relatius al tractament d'informació sensible i legalment protegida, i altres relatius a una eventual intervenció sobre decisions de funcionaris públics.

L'ADREÇA 'AROMERO'

Una de les adreces de correu corporatiu que rep aquestes informacions amb informació rellevant i protegida era 'aromero', "a qui, es dirigien els remitents com a "Ministre", segons Fiscalia.

"Corroborarien que l'adreça de correu electrònic "aromero@minhap.es" correspondria al llavors Ministre d'Hisenda Cristóbal MONTORO", no només per citar-se com a destinatari al "Ministre...".

Per a Fiscalia, també és rellevant que, a l'ésser d'una bústia corporativa del Ministeri, l'assumpte reflectit en els correus "confirmaria que tal destinatari rep informació en assumptes propis de l'exercici de tal cartera Ministerial".