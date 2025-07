Montoro es va enfrontar al ministre Soria per defensar a empreses amb les quals tenia relació, segons el sumari

"La via més directa, com sempre" era pagar a EE, amb contacte directe amb l'ex-ministre d'Hisenda

El sumari judicial sobre la presumpta implicació del Cristóbal Montoro en una trama per aprovar lleis en benefici d'empreses del sector gasístic, desvetlla els "frecs" entre l'ex-ministre d'Hisenda del PP i el llavors ministre d'Indústria, José Manuel Soria, la reforma del qual "perjudicaven els interessos d'algunes empreses dedicades a les energies renovables que havien tingut relació amb Montoro".

El Jutjat d'Instrucció 2 de Tarragona ha aixecat el secret del sumari, al que ha tingut accés Europa Press, després d'imputar a 28 persones i sis empreses per la presumpta comissió de set delictes: suborn, frau contra l'administració pública, prevaricació, tràfic d'influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental.

Les diligències inclouen, com un dels orígens de les diligències, un escrit anònim enviat a la Fiscalia contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada al març de 2017 Equip Econòmic (EE) creat per Montoro "opera com a lobby al que importants empreses es veuen obligades a contractar per influir en decisions governamentals que repercutiran en el seu compte de resultats".

"A algunes empreses se'ls 'suggereix' la contractació des del mateix Govern. Unes altres ho fan voluntàriament", afegeix el denunciant, qui assegura que el secretari d'Estat d'Administracions Públiques al desembre de 2011, Antonio Beteta, exjefe de gabinet de Montoro, exercia d'enllaç amb les empreses interessades.

REGISTRES I CORREUS

En el sumari consten les entrades i registres efectuats en les empreses que apareixen implicades, així com els correus electrònics intervinguts que van ser posats en coneixement del jutge.

"Utilitzant el meu càrrec de president de la comissió d'energia d'AEQT he contactat amb parlamentaris catalans perquè defensin a Madrid aquesta discriminació contra el nostre sector, però això portarà temps. La via més directa, com sempre, és pagar a aquest equip econòmic (EE) que té contacte directe amb el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro", una frase que es repeteix al llarg de totes les diligències.

I afegeix l'email: "Si necessites més detalls, no dubtis a connectar", escriu Rubén Folgado a Karl Hauck --directius de la gasista Messer--, segons un missatge que recull un informe dels Mossos d'Esquadra arran dels registres efectuats en l'empresa Messer.

La policia autonòmica també es fa ressò dels frecs entre Montoro i el ministre ministre d'Indústria, Energia i Turisme José Manuel Soria, "derivats de la voluntat de tots dos d'imposar el seu criteri en el canvi legislatiu.

"PERJUDICI A EMPRESES"

"Pel que sembla, el motiu de les discrepàncies entre els Ministres s'havia del fet que amb la nova reforma presentada pel ministre Soria es perjudicaven els interessos d'algunes empreses dedicades a les energies renovables que havien tingut relació amb el també Ministre d'Hisenda Cristóbal Ricardo Montoro", expliquen els Mossos.

Narren les perquisicions policials els intents de les empreses del sector per que l'informe del Ministeri d'Indústria sobre una nova regulació "havia d'ajustar-se a uns criteris concrets i que aquests havien de permetre l'encaix dels epígrafs d'aplicació al sector gasístico, segons els interessos de l'AFGIM (que englobava a Air Liquidi, Abello, Messer, Praxair i Carburs Metàl·lics)".

Segons els Mossos, l'AFGIM, "com a conseqüència dels resultats infructuosos en les múltiples gestions realitzades fins al moment, va decidir la contractació dels serveis d'assessoria financera de la mercantil Equip Econòmic per aconseguir els seus objectius de canvi d'epígraf de IAE aplicable al Sector.

HONORARIS

"Sens dubte, l'èxit aconseguit per Equip Econòmic en les seves gestions en aconseguir la bonificació del 85% en l'Impost Especial Sobre l'Electricitat en favor de l'Associació de Fabricants de Gasos va ser determinant per a aquesta nova contractació", indiquen.

En aquest sentit, els honoraris cobrats per EE, un total de 360.000 euros més IVA pagats per Afgim que, "després d'un primer intent fallit d'obtenir una reforma favorable en la regulació de l'impost elèctric, en concret l'obtenció d'un benefici fiscal del 85%", van contractar al despatx creat en el seu moment per Montoro.

GUANYS IL·LÍCITS

La Fiscalia Especial contra la Corrupció, per la seva banda, en un escrit dirigit al jutjat, afirmava que "la investigació efectuada per Mossos d'Esquadra està revelant que la societat Equipo Econòmic ha estat utilitzada pels seus socis, i indiciariamente també per altres persones que participarien de forma vetllada en el repartiment dels guanys il·lícits de la societat, entre els quals es trobaria Cristóbal Montoro".

Aquest seria "l'instrument que engegaria des del Ministeri d'Hisenda o des d'altres Ministeris participants en els fets la maquinària legislativa, per introduir en el nostre ordenament jurídic reformes legislatives que afavoririen a empresaris disposats a pagar per això".