Montilla veu "postureig" en què Junts i ERC no renunciïn a la unilateralitat

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha assenyalat que veu "postureig" en què Junts i ERC no renunciïn a la unilateralitat, ja que no tenen prou força per tornar a fer una declaració unilateral d'independència (DUI).

En una entrevista aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 ha afirmat que "ells saben perfectament que no ho tornaran a fer, perquè no poden, perquè no tenen forces", en referència als partits independentistes, un fet que segons ell es reflecteix en el resultat de les tres últimes eleccions.

També ho ha vinculat a la "competència brutal que hi ha entre ERC i Junts, aquesta lluita per l'hegemonia dins l'independentisme" que, per Montilla, no es resol ni en les eleccions generals, ni en les municipals ni en les autonòmiques, ja que no mostren un líder clar en el seu espai.

Per això, indica que "aquesta competència porta constantment a la necessitat d'escenificar que n'hi ha un que aixeca el llistó" de l'independentisme, per la qual cosa ha assegurat que no tornaran a fer una DUI, en les seves paraules.

També ha retret als partits independentistes que els últims anys només han pensat "per a una determinada parròquia" des del Govern, ja que els que són catalans són molts més que els que són independentistes, textualment.