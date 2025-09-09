Montilla veu Catalunya millor que fa un any perquè "la tensió acumulada ha anat minvant"

Assenyala la vocació d'autogovern i recomana no tenir "presses" en aquest àmbit
L'expresident de la Generalitat José Montilla ha afirmat, en una declaració escrita amb motiu de la Diada de Catalunya, que un any després que el president Salvador Illa arribés al Govern, Catalunya està millor perquè "la tensió acumulada ha anat minvant".
A parer seu, ara Catalunya pot afrontar diferents reptes com la millora dels serveis públics, la modernització de les infraestructures, la lluita contra el canvi climàtic, la reducció de les desigualtats i l'accés a l'habitatge, el fenomen migratori "i, especialment, la millora substancial" del seu autogovern.
Ha advertit de la urgència, la necessitat i la dificultat d'aquests assumptes, per als quals ha considerat necessari deixar de banda la confrontació política i el curtplacisme, però ha avisat: "No és amb presses que resoldrem els reptes importants del nostre autogovern o els relacionats amb la cohesió social del país".
En aquest sentit, ha optat per grans consensos que impliquin acceptar que hi ha projectes polítics diferents i aliances que permetin dur a terme els objectius polítics: "A més cal disposar d'aliats, convèncer-los i acordar amb ells les mesures més adequades en cada moment".
Finalment, ha assenyalat la vocació d'autogovern de Catalunya i el seu reconeixement com a societat diversa, i ha constatat la inestabilitat en l'àmbit internacional i nacional.
"El Govern de Catalunya no disposa avui d'una majoria parlamentària estable. Tampoc el Govern d'Espanya ni la majoria dels governs del nostre entorn europeu", ha dit, però ha demanat als grups parlamentaris que es mantinguin exigents i rebutgin la temptació del bloqueig per raons estrictament tàctiques, en les seves paraules.