Montilla reivindica la vigència de l'Estatut: "L'autogovern té un segell que és socialista"

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat José Montilla ha reivindicat aquest divendres la vigència de l'Estatut de Catalunya de 2006 i el paper dels socialistes en la seva aprovació: "L'autogovern té un segell que és socialista".
Ho ha fet durant l'acte del PSC pels 20 anys de l'Estatut, celebrat a la seu del partit a Barcelona, en el qual ha defensat que és "just" que el reivindiquin ja que en van ser el grup impulsor.
"Si Catalunya avui disposa d'una norma d'autogovern molt millor que la de l'Estat espanyol del 79 és, entre d'altres coses, bàsicament gràcies a la iniciativa del PSC i de la gent que va lliurar aquesta batalla en el seu moment per fer-ho possible", ha afegit.
L'expresident català ha criticat a altres grups "que sempre diuen que defensen molt Catalunya, però només defensen Catalunya si coincideix amb els seus interessos".
Ha cridat a continuar desplegant l'Estatut "perquè té potencialitats", i ha lamentat que el PSC hagi de fer-ho en solitari, però ha reafirmat que l'autogovern català ha avançat amb el seu partit.
BONET
La tinent d'alcalde de Barcelona Laia Bonet ha assegurat que, malgrat que no estigui en l'imaginari del dia a dia de la política actual, l'Estatut té una importància "fonamental".
"Era l'única forma d'avançar i de garantir que hi hagués qui hi hagués al Govern de l'Estat, podríem seguir avançant en termes d'un projecte que s'ha demostrat el millor per al país, el millor per a Catalunya i també el millor per a Espanya", ha dit.
Bonet ha posat en valor la "dificilíssima tasca" que va suposar aprovar un estatut amb 120 vots a favor d'entre els 135 diputats del Parlament de Catalunya.
"Imaginem ara, si ens pot passar pel cap, quina proposta podria generar aquesta majoria de 120 diputats en el Parlament d'avui", ha reflexionat.
SANTOS
L'exdiputada del Parlament i ponent de l'Estatut Lidia Santos ha recordat la pressió política i mediàtica que va suposar el procés de negociació i redacció del text: "Cada dia era una batalla de molt desgast".
Ha posat en relleu l'ús que han fet els governs socialistes de l'Estatut, després d'uns anys de governs independentistes en els quals creu que es tenia aquesta norma "en un calaix".
"Han arribat uns governs que són els nostres, els de els socialistes, que amb les mateixes eines estan fent funcionar l'Estatut", ha assegurat.
PEDRET
El president del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, que ha presentat i moderat l'acte, ha assegurat que el període 2010-2012 "segurament va ser el moment políticament i legislativament més complex de la història moderna de Catalunya", encara que reconeix que també ho va anar el de 2015 a 2019.
Pedret ha defensat que l'Estatut de 2006 és una eina "més potent" i més completa per a l'autogovern de Catalunya del que era l'Estatut del 1979, de la mateixa forma que aquest últim era més potent que el de la Segona República Espanyola.
"Hi ha hagut, d'un Estatut a un altre, salts endavant en matèria d'autogovern, i crec que això val la pena també posar-ho sobre la taula, reivindicar-ho", ha afirmat.