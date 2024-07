Montilla no veu la negociació sobre el finançament més difícil que l'amnistia

Desitja el retorn de Puigdemont a Catalunya: "Tant de bo no se n'hagués hagut d'anar ningú"

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha considerat aquest dilluns que la negociació sobre el finançament de Catalunya no serà més difícil que la de l'amnistia.

En una entrevista a TV3, preguntat per si un acord sobre el finançament podria ser més complex que el de l'amnistia, Montilla ha expressat que no ho creu així.

Ha recordat que se sabia que l'amnistia "no seria un camí fàcil, però ja s'ha començat a transitar", perquè ja s'ha amnistiat dues persones, l'exconseller d'Interior de la Generalitat Miquel Buch i l'escorta de l'expresident Carles Puigdemont, Lluís Escolà.

Ha assegurat que Catalunya i el seu sistema competencial són singulars perquè compta amb les matèries de seguretat, presons i una llengua que altres comunitats autònomes no tenen: "Té un reconeixement constitucional. Jo crec que ja hi ha elements de singularitat en el sistema."

GOVERN A CATALUNYA

Sobre les negociacions per formar govern a Catalunya, Montilla ha remarcat que "cal valorar quines opcions té el país".

Segons ell, seria una "broma" pensar que Junts i ERC podrien repetir govern, ja que ha assegurat que no hi ha una majoria nacionalista independentista que sumi.

En referència al plantejament dels republicans de tancar un pacte al juliol, Montilla ha valorat que "un acord in extremis no és desitjable per a ningú".

PUIGDEMONT

Així mateix, ha desitjat el retorn de Puigdemont a Catalunya: "Jo desitjo el seu retorn. I tant de bo no se n'hagués anat. Tant de bo no se n'hagués hagut d'anar ningú."

No obstant això, no creu que el seu retorn pugui canviar l'escenari polític, ja que, a parer seu, ja ha estat candidat tres vegades i no veu que el seu eventual retorn pugui ser un "element determinant".