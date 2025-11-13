Montilla, Mas, Puigdemont i Aragonès demanen la unió del catalanisme i més autogovern

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Els expresidents de la Generalitat José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont i Pere Aragonès, han coincidit aquest dijous a reclamar més autogovern per a Catalunya i a destacar que la força del catalanisme està en la seva unió.
Durant l'acte del 45 aniversari de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, han exposat la seva visió del catalanisme i els principals reptes que té actualment.
JOSÉ MONTILLA
Montilla ha afirmat que el catalanisme ha estat sempre transversal i plural i ha unit a partits i persones que defensen Catalunya com a subjecte polític i nació: "El catalanisme avança quan va unit. Si es disgrega, si cadascun preval en els seus interessos més estrictament partidistes, la derrota està assegurada".
Ha defensat que pren diferents formes, entre les quals ha citat l'independentisme, però també les solucions federals i confederals, i ha destacat la llengua, la cultura i l'autogovern com a elements que uneixen al catalanisme.
"El poble de Catalunya necessita un catalanisme transversal i fort i, si pot ser, el més unit possible. Per a què? Per aconseguir les màximes cotes d'autogovern, que per alguns de nosaltres seran diferents", ha dit.
ARTUR MES
Per a Mas, el catalanisme significa posar a Catalunya primer, "que no significa 'només', però significa 'primer", i ha afegit que es pensa a Catalunya primer perquè es pensa en les seves persones.
També ha sostingut que per als reptes actuals de Catalunya hi ha diferents respostes al "grau de sobirania que necessita Catalunya", però ha defensat que durant la seva presidència i durant el 'procés' es va donar resposta a una voluntat majoritària dels catalans.
"Es va fer el que tocava, que era escoltar a la gent, no només fer cas del que passava al carrer, sinó donar-li una traducció política a aquesta voluntat popular. Fer-ho des d'un punt de vista escrupolosament democràtic i òbviament pacífic", ha dit.
CARLES PUIGDEMONT
Puigdemont, que ha intervingut de forma telemàtica, ha explicat que el catalanisme ha estat motor de les transformacions de Catalunya, també en moments en què no tenia "permès jugar un paper important en l'àmbit públic", i que en el futur també ha de ser aquest motor.
Ha afirmat que l'uneix la voluntat de sobirania, i que aconseguir-la és la forma de garantir progrés social, cultural i econòmic i cohesió social a Catalunya: "Els costos de la dependència els podem quantificar i afecten a la butxaca de la gent".
Ha afirmat que és una llibertat que Espanya "no pot garantir" als catalans, i ha citat reptes com l'ús social del català, la demografia i la justícia social, que, segons ell, no es poden abordar sense la independència.
PERE ARAGONÈS
Aragonès ha defensat que el catalanisme ha de ser tranversal i plural com ho és Catalunya, però que no ha de ser una altra cosa que "la defensa de la nació; per tant, la defensa de la gent i la ciutadania del país", i de la llengua, la cultura, les institucions i la història compartida.
Ha plantejat tres reptes del catalanisme: la cohesió social, la llengua i la cultura en un moment de globalització i la "llibertat política, és a dir, l'autogovern, que és la resolució del conflicte polític amb l'Estat".
Segons ell, la "única resolució democràtica és una votació, un referèndum, una consulta", en què el seu resultat sigui reconegut per totes les parts i es pugui aplicar.