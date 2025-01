Montilla, Mas i Aragonès criden a aprofitar la conjuntura per desplegar el finançament singular

Assenyalen el bon moment de l'economia catalana

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

Els expresidents de la Generalitat José Montilla, Artur Mas i Pere Aragonès han coincidit a fer una crida a aprofitar la conjuntura actual i la correlació de forces en el Congrés dels Diputats per desplegar el finançament singular de Catalunya.

Ho han dit aquest dilluns en una conversa amb el degà del Col·legi d'Economistes, Carlos Puig de Travy, per parlar sobre el futur de Catalunya.

Mas i Aragonès han defensat que Catalunya ha de sortir del règim comú, tot i que han assenyalat que hauria de seguir sent solidari amb la resta d'Espanya, mentre que Montilla no s'ha mostrat contundent en la seva resposta.

Mes ha estat el que s'ha mostrat més escèptic sobre l'acord per a un finançament singular per a Catalunya, que ha dit que és "gairebé tan difícil com el referèndum d'autodeterminació".

Ha afegit que per aprovar un nou finançament és necessari que el PSOE se'l cregui "de debò, no com una pose" i que ERC, PSC i Junts demostrin, textualment, cintura, sintonia i autonomia suficients per defensar-ho.

MONTILLA I ARAGONÈS

Montilla ha expressat la necessitat que es comenci a desenvolupar l'acord aconseguit entre ERC i PSOE, i ha demanat no voler "córrer ni anar més lluny", ja que, segons ell hi ha adversaris esperant.

Ha assegurat que es tracta d'una oportunitat única en la qual és necessari que les formacions polítiques catalanes "vagin de la mà".

Aragonès, per la seva banda, ha celebrat que sigui la primera vegada que un partit que ostenta el Govern central hagi acceptat que la Generalitat recapti tots els recursos.

"Ara tenim l'oportunitat, hi ha uns compromisos i serà necessari desplegar aquest acord", ha dit, i ha afegit que és, en les seves paraules, ara o dintre de molt temps.

SITUACIÓ ACTUAL

Preguntats per la situació actual de l'economia catalana, Mas ha dit que en el present estricte, "està funcionant", encara que ha alertat que en el conjunt d'Europa s'haurà de protegir l'estat del benestar.

Aragonès ha coincidit que els indicadors de conjuntura són bons i ha destacat que a Europa hi ha molts reptes, ja que els governs d'Alemanya, França i Espanya són febles: "Pinta malament, però hem de posar bona voluntat".

Montilla ha afegit que és "optimista respecte al futur, perquè no serveix de res ser pessimista", ja que fa que no hi hagi predisposició per abordar els problemes de l'economia catalana, malgrat que, textualment, es pot estar raonablement satisfet de la seva marxa.

PRESSUPOSTOS

Davant la impossibilitat del Govern i de l'Ajuntament de Barcelona d'aprovar pressupostos per aquest any, Montilla ha assenyalat la falta de claredat dels possibles socis que tots dos executius necessiten per aprovar-los.

Aragonès ha recordat que ell va convocar eleccions en no poder aprovar pressupostos, tot i que ha admès que el moment és diferent i ha lamentat la fragmentació política actual.

Mas ha dit que és "un fracàs" no aprovar la llei més important de l'any i ha coincidit a lamentar la fragmentació política, per la qual cosa ha demanat canviar el registre mental.