Montilla lamenta que no hi hagi un "suport desacomplexat" a les polítiques de memòria des de la dreta

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
L'expresident de la Generalitat i president de la Fundació Rafael Campalans, José Montilla, ha lamentat la manca d'un "suport desacomplexat" a les polítiques de memòria impulsades des del Govern central per part de la dreta, mesures que considera vitals per a la defensa de la democràcia.
Ho ha dit en la seva intervenció aquest divendres durant la primera jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), acompanyat per l'exsenadora de Xile Isabel Allende, l'exministra de Sanitat i presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Luisa Carcedo, i la professora de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) Ana Martínez.
Montilla ha reivindicat que "la democràcia és molt fràgil i no està garantida per sempre", per la qual cosa cal continuar pedalejant cada dia per no caure de la bicicleta, especialment pel que fa a la memòria.
En aquest sentit, ha sostingut que la "defensa de la memòria no només competeix els familiars", sinó que també ha de ser impulsada per l'Estat, a través del finançament i de l'educació.
"Educar en democràcia suposa fer al·lusió a la memòria", ha defensat l'expresident de la Generalitat, que ha ironitzat que parlar del que va passar a Espanya durant la Guerra Civil, la dictadura i la Transició és molt més important que parlar dels reis visigots.