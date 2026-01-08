Montilla a Junts sobre el finançament: Si es demana "tot o res, normalment el que ve és res"

Creu que la situació econòmica actual "hauria d'afavorir" un acord just
BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat José Montilla ha advertit aquest dijous Junts que "quan tot va de tot o res, normalment el que ve és res", en referència a les condicions dels de Carles Puigdemont per donar suport a un nou model de finançament.
Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha defensat "recursos addicionals" per als governs autonòmics per gestionar els serveis públics sobre els quals tenen les competències.
"Tenim molta autonomia pel que fa a la gestió, a la despesa, però no tenim autonomia respecte a l'ingrés. La capacitat fiscal de les comunitats autònomes, excepte a les forals, és menys que la d'un ajuntament", ha sostingut l'exdirigent socialista.
En aquest sentit, ha apostat per un model que contempli la "singularitat que respon als elements de caràcter històric" de Catalunya, sense copiar, ha dit, els models forals.
"Ha de suposar més recursos, més capacitat normativa i avançar substancialment en els temes que tenen relació amb la gestió, la recaptació i la inspecció del conjunt de tributs", ha afegit.
"EXPLICAR SENSE COMPLEXOS" LA SINGULARITAT
Montilla s'ha referit a la reforma del model de finançament de l'any 2009 que ell va liderar com a president de la Generalitat i ha recordat que es va fer "en un moment de crisi econòmica molt dura, amb la caiguda dels ingressos a tot el món".
"Malgrat això, en aquell moment es va acordar el finançament que vam ser capaços de fer. Ara és obvi que estem en un millor moment econòmic i hauria d'afavorir la possibilitat de, no dic ser generós, sinó de ser just", ha afirmat.
Així, ha demanat "explicar sense complexos" el que suposa un model de finançament singular i que Catalunya --textualment-- ha estat i continuarà sent solidària, davant les crítiques que dificulten la negociació.