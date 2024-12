Montilla equipara l'"operació" contra Sánchez amb la sentència que va invalidar articles de l'Estatut

Celebra el retorn de Molins a Catalunya però veu difícil que es repliqui en grans empreses

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha equiparat la "operació" contra el líder de l'Executiu, Pedro Sánchez, en referència als suposats casos de corrupció oberts contra la seva dona i el seu germà, amb la sentència que va invalidar diversos articles de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

"Aquí hi ha una operació que jo crec que té semblança amb una altra que segur que vostè recorda a mitjans dels anys 90", ha apuntat en una entrevista d'aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li pels presumptes casos de corrupció sorgits a l'entorn de Sánchez.

Ha assenyalat al PP per utilitzar "totes les armes contra el Govern legítim que té Espanya, sobre la base d'utilitzar el poder mediàtic amic, els jutges amics" per emetre rumors falsos i 'fake news'.

ESTATUT

"Jo vaig viure algunes experiències en el passat d'això", ha afegit l'expresident català, que ha opinat que en aquests moments la polarització acreixenta els efectes d'aquest fenomen, textualment, i ha recordat al PP que per governar fa falta guanyar les eleccions i tenir una majoria sustentada en una majoria social.

Sobre l'Estatut, ha indicat que en el seu moment "va haver-hi una sentència que va invalidar articles" que formaven part del text i que, al seu judici, estava impulsada per una operació orquestrada pel PP per limitar la sobirania de Catalunya.

"Va ser una operació requerida per un determinat personatge del PP, que era en aquest moment el responsable dels temes de Justícia, que va moure els seus fils, les seves influències, i va passar el que va passar", ha assegurat Montilla.

En aquest sentit, ha assenyalat que van haver-hi implicats "jutges, fins i tot alguns suposadament progressistes que es van alinear amb les posicions conservadores".

RETORN D'EMPRESES

En preguntar-li pel retorn de Molins a Catalunya, després que el consell d'administració de l'empresa cimentera aprovés aquest dimarts retornar la seva seu social a la comunitat després de situar-la a Madrid eL 2017, ha reivindicat que es produeix pel "canvi" del Govern.

"Significa que aquí hi ha una situació que fa que determinades empreses s'hagin plantejat tornar", ha celebrat Montilla, si bé ha apuntat que això s'ha produït en empreses familiars que, en les seves paraules, són poques, mentre que en les grans companyies com bancs o asseguradores veu més difícil el seu retorn.

FINANÇAMENT

Respecte al finançament singular per a Catalunya pactada pel PSC amb ERC de cara a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, ha afirmat que, precisament, que sigui "singular vol dir que no és 'café para todos'".

D'aquesta manera, ha sostingut que la mesura formarà part d'un acord singular que també s'ofereix a altres comunitats, però que no tots els acords seran iguals, i ha assenyalat als "adversaris de l'autogovern de Catalunya" de protagonitzar les seves crítiques.