Montilla diu que acollir-se a l'article 92 de la Constitució per al referèndum és "fer trampa"

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha afirmat que voler acollir-se a l'article 92 de la Constitució per celebrar un referèndum a Catalunya com demanen ERC i Junts és "fer trampa".

En una entrevista d'aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press, ha sostingut que "si en el fons el que es vol és un referèndum d'autodeterminació, això es veuria afectat pel que diu un altre article, dels primers de la Constitució".

Ha assenyalat que acollir-se a l'article 92 seria fer-se "trampes al solitari", i ha recalcat que no veu possible --textualment-- la celebració d'un referèndum a Catalunya per aquesta via.

En aquest sentit, ha defensat que "el que fa falta és que, qui vulgui fer-lo, el faci amb els procediments que la Constitució preveu. En aquest moment no hi ha majories per fer això".

Després d'anunciar l'acord amb el PSOE per investir el president del Govern central, Pedro Sánchez, la presidenta de Junts, Laura Borràs, va dir que el seu partit proposaria la celebració d'un referèndum d'autodeterminació emparat en l'article 92 en la primera de les reunions periòdiques amb els socialistes que contempla el pacte.