Montilla destaca la "vocació de crítica constructiva i la capacitat de proposta" de Pimec

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha destacat la "vocació de crítica constructiva i la capacitat de proposta" de Pimec.

Ho ha dit aquest dimarts a la clausura del 50 aniversari de la patronal, en la qual també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president de la patronal, Antoni Cañete; el president d'honor, Josep González, i els ex-presidents de la Generalitat Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont --telemàtic--, Quim Torra i Pere Aragonès.

Montilla ha reconegut que, més enllà de coincidir o no en les opinions, Pimec s'ha guanyat el respecte per la seva exigència i ambició, i per la seva voluntat de col·laboració amb les administracions.

Ha demanat a la patronal que ajudi a Catalunya i a Espanya a "aprofitar el bon moment econòmic per créixer bé" i per corregir les carències del model productiu.

També, que contribueixi a "posar solució a la dinàmica de confrontació, que està arribant a nivells insuportables" i que ha afegit que no és bona.