Montilla demana un pacte entre Catalunya i la resta d'Espanya basat en el "respecte a l'estat de dret"

"Si hi ha acord, posarem les bases d'un període d'estabilitat i entesa"



BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha optat per "un pacte de Catalunya amb Espanya basat en el reconeixement mutu, la lleialtat, la corresponsabilitat i el respecte a l'estat de dret".

Així s'ha expressat aquest divendres en una declaració amb motiu de la Diada de Catalunya en la qual ha sostingut que la celebració de l'11 de setembre d'aquest any "coincideix amb una etapa política i institucional molt complicada".

D'aquesta manera, ha demanat "trobar entre tots una via per girar full del procés i de les seves conseqüències" i ha valorat que no ha estat positiu per a Catalunya perquè, a parer seu, no s'ha reforçat l'autogovern ni s'està més prop de cap secessió.

"Catalunya necessita girar full. Recuperar la cohesió interna i recuperar també la seva ambició de tenir un paper de lideratge a Espanya", ha expressat l'expresident socialista, que ha demanat recordar el paper de la política: diàleg, negociació i pacte, segons ell.

DEMANA "PACIÈNCIA I TENACITAT" EN LES NEGOCIACIONS

Montilla ha afirmat que el "període d'incertesa que previsiblement s'allargarà encara setmanes", sobre les opcions d'investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo; el president del Govern central en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, o una repetició electoral, és molt rellevant, a parer seu, per al present i el futur de Catalunya.

En aquesta línia, ha demanat "paciència i tenacitat" en el diàleg i la negociació i ha desitjat que els implicats estiguin a l'alçada de les seves responsabilitats.

"Si hi ha acord, posarem les bases d'un període d'estabilitat i entesa que permetrà disposar de més i millor autogovern" ha afegit Montilla, que ha conclòs que és un moment complicat però, segons ell, ple d'oportunitats.

INSTA EL GOVERN A LA "COL·LABORACIÓ"

Finalment, l'expresident s'ha adreçat al Govern de la Generalitat i ha demanat "estar oberts a la col·laboració i a l'entesa amb els grups parlamentaris de l'oposició".

Ha expressat que Catalunya "ha d'accelerar" les mesures relacionades amb el canvi climàtic i la transició energètica, a més de l'increment de les desigualtats, l'emancipació dels joves, la digitalització, la descarbonització, la recerca i la innovació industrial, en les seves paraules.