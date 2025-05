Montilla demana evitar que Catalunya financi "rebaixes d'impostos de tercers"

Avisa que la negociació sobre el nou finançament "no serà fàcil"

BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha reclamat mecanismes que evitin que Catalunya financi "rebaixes d'impostos de tercers", en la negociació sobre un nou model de finançament.

"La solidaritat ha d'existir, però calen mesures per evitar el dúmping fiscal. Hi ha propostes sobre aquest tema. Alguns volen tenir autonomia sobre la regulació de determinades figures tributàries, però per utilitzar-la només per abaixar impostos i fer competència deslleial", ha lamentat en una entrevista a 'Nació Digital' recollida per Europa Press.

Segons Montilla, això és el que fan comunitats "que tenen recursos tributaris importants com Madrid", però també territoris amb recursos per càpita inferiors als de Catalunya.

A més de defensar que l'Estat autonòmic és sostenible amb el model pactat entre el PSC i ERC, ha avisat que la negociació del finançament "no serà fàcil", malgrat l'afinitat entre els socialistes catalans i el PSOE.

"Jo no vaig plantejar mai res per incomodar. De vegades defensar coses legítimes comporta incomodar, però no és l'objectiu", ha subratllat Montilla, que ha celebrat els rèdits que, a parer seu, va comportar el model de finançament que va pactar el 2009, malgrat reconèixer que no era l'ideal.

No obstant això, espera que el nou model suposi "un avenç en l'autonomia fiscal i financera i un increment de recursos".

CATALÀ

Després de mostrar preocupació per les dades sobre la situació del català, veu un encert la signatura del Pacte Nacional per la Llengua, i ha lamentat que no l'hagin signat algunes formacions com Junts.

Segons Montilla, moltes persones que tenen el català com a llengua materna no el fan servir, la qual cosa evidencia que "això no és un problema de decrets ni del 25%", en espera de saber la reacció que tindrà el Govern a la sentència del Tribunal Constitucional sobre aquesta qüestió.

"El conflicte ara pot ser als tribunals, però la llengua no està qüestionada socialment. No hi ha divisió sobre això", ha sostingut l'expresident català, que nega que el problema de l'ús social es derivi d'un suposat fracàs de la immersió.

HABITATGE I RODALIES

Després de fer una valoració positiva de la gestió del president de la Generalitat, Salvador Illa, un any després de les eleccions, ha incidit en els esforços que s'estan fent en matèria d'habitatge i a Rodalies, malgrat admetre que "l'Estat va oblidar durant un temps" aquesta xarxa.

"Ara hi ha un gran esforç inversor, i quan hi ha obres comporten distorsions en el servei", ha recalcat Montilla, que ha defensat que els membres del PSC que han estat en llocs de responsabilitat en aquesta àrea no han estat de braços plegats, literalment.

També creu que s'aconseguirà completar l'actual traspàs de Rodalies després de recordar que en el del 2010 van aconseguir que la Generalitat assumís la competència per fixar tarifes i freqüències, entre altres qüestions que després han vist que no eren "tan fàcil de fer, fins i tot quan hi ha acord polític i diners".