Montilla demana "avançar per enfortir la convivència" a Catalunya

Considera que el pronunciament del CGPJ sobre l'amnistia és "una mica esotèric"



BARCELONA, 24 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha dit que cal mirar d'aïllar els intents que hi ha i hi haurà de dinamitar el que per ell és un procés de retrobament a Catalunya, i ha demanat "avançar per enfortir la convivència".

En una entrevista a 'El Nacional.cat', recollida aquest diumenge per Europa Press, ha afirmat que el procés va originar una "divisió social" entre catalans i ha apuntat que en aquests moments l'objectiu ha de ser mirar de superar-la.

Respecte al pronunciament del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre l'amnistia, ha considerat que "posicionar-se políticament sobre lleis que encara no estan aprovades, que ni s'havien presentat, és una mica esotèric".

"M'amoïnen els actors que hi ha avui en la política i en la societat, que són elements, diguem, molt actius i amb poder per intentar fer descarrilar això", ha dit en referència a PP i Vox.

Preguntat per si creu que pactar l'amnistia passarà factura al president del Govern central, Pedro Sánchez, ha respost que un polític que lidera "té l'obligació de prendre decisions, fins i tot quan sap que poden tenir un cost electoral".

VEU "IMPOSSIBLE" UN NOU TRIPARTIT

Montilla ha dit textualment que, durant la seva legislatura, el seu govern mai no va perdre una votació al Parlament, i ha afegit que "el Govern actual en cada ple perd unes quantes votacions".

Ha dit que veu "impossible" un nou tripartit a la Generalitat perquè, segons ell, Catalunya està en un altre moment, els partits han canviat i Catalunya ha canviat.

En ser preguntat sobre la immigració a Catalunya, ha dit que ara és un assumpte "més complex" perquè s'han de gestionar més coses com ara religió, llengua, cultura i tradicions, però ha afirmat textualment que és la Catalunya del futur i segur que se sabrà integrar de manera adequada.