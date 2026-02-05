Montilla defensa el traspàs de Rodalies del 2010: "El tot o res condueix al no-res"

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat José Montilla ha defensat el traspàs en el marc de l'aplicació de l'Estatut de Catalunya de les competències de gestió, regulació, planificació, coordinació i la potestat tarifària sobre el servei de Rodalies del 2010: "El tot o res normalment condueix al no-res".
Preguntat per si el seu govern es va equivocar en acceptar aquest traspàs, ho ha negat i ha assenyalat que fins ara "la Generalitat no hi pintava res a Rodalies" i que, a partir del traspàs, es va tenir l'autoritat de decidir la freqüència de trens i les tarifes, entre d'altres, ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha explicat que la Generalitat no podria haver evitat la situació actual a Rodalies perquè "les inversions d'Adif són una cosa que no sempre va lligada a les inversions de Renfe" i que per les vies i estacions d'Adif hi circula Rodalies però també la llarga distància.
NOU FINANÇAMENT
Preguntat per la seva opinió pel que fa al finançament singular de Catalunya, l'ha qualificat de "bona" perquè, a parer seu, dota la Generalitat de més recursos, una autonomia més gran per decidir sobre els impostos i més participació en impostos bàsics com l'IRPF o l'IVA.
"Situa Catalunya quant a rebre recursos en la mateixa posició en la que està situada a l'hora de contribuir", ha dit.