Montilla defensa les propostes del PSC "treballades i positives" en finançament autonòmic

BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha reivindicat les propostes del PSC en matèria de finançament autonòmic, que assegura que són "treballades i positives", i que les fan tant des del Govern central com des de l'oposició.

"Quan parlem de finançament autonòmic, hi ha formacions polítiques que tenen quatre eslògans i s'acaba", ha criticat Montilla en l'obertura de l'acte aquest divendres per presentar la publicació 'Claus sobre l'estructura i la negociació del finançament autonòmic' de la Fundació Rafael Campalans.

Ha assegurat que els socialistes no es limiten "només a criticar el Govern", sinó que fan propostes, ja que considera que cal millorar el sistema de finançament per justícia social i per equitat territorial.

Ha sostingut que el sistema basat en la llei de finançament del 2009 té aspectes positius i negatius, entre els quals ha esmentat "la distorsió que provoca algun dels fons" que componen el sistema, a més del dúmping fiscal entre comunitats autònomes.

"Provoca la falta total d'harmonització d'alguns impostos cedits que fan que comunitats autònomes que demanen constantment recursos, utilitzin la capacitat normativa per buidar determinats impostos o reduir substancialment el seu rendiment", ha retret.