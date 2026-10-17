Montilla defensa que "a l'adversari no se'l destrueix, se'l venç democràticament"

Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat José Montilla ha advertit aquest dissabte que "a l'adversari no se'l destrueix, se'l venç democràticament", en referència a estratègies que al seu parer busquen l'anihilació personal en lloc de la confrontació de propostes.
En una entrevista de Cadena Cope, ha afirmat que a les campanyes electorals sempre hi ha hagut "exageracions i mentides" però ha titllat de preocupant el nivell d'agressivitat actual, ha informat l'emissora en un comunicat.
"L'insult, la difamació, la mentida, això és una cosa una mica nova. I és un fenomen global, desgraciadament", ha assenyalat, desvinculant aquesta tendència d'un problema exclusivament local.
IMMIGRACIÓ
En referència a l'augment de població a Catalunya per la immigració, l'expresident s'ha mostrat escèptic i ha considerat que "la capacitat d'acolliment d'una societat és limitada".
Montilla ha afirmat que "si aquí no hi ha feina, la gent marxarà", per la qual cosa ha reclamat planificació per garantir els serveis públics i les infraestructures.
"Se'ns ha quedat petit l'aeroport, se'ns han quedat petites les infraestructures ferroviàries", ha dit en aquest sentit.
GESTIÓ ORDENADA
Així mateix, ha aclarit que ell mai no ha defensat el "papers per tots" i ha considerat fonamental una gestió ordenada de la immigració per assegurar que els recursos disponibles puguin respondre a les necessitats de la població.
Ha defensat la necessitat de prendre decisions impopulars quan són necessàries: "Si vols governar amb un projecte a mitjà i llarg termini, saps que hi ha coses que s'han de fer, perquè, si no, aflorarà un problema".