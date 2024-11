Montilla critica Mazón per no avisar amb "diligència" i per trigar a demanar ajuda

Veu "absolutament reprovable" l'escridassada i el llançament d'objectes contra Sánchez i el Rei

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha criticat aquest dilluns que la Generalitat Valenciana, que encapçala Carlos Mazón, no avisés "amb la deguda diligència" de l'arribada de la dana i que trigués a demanar ajuda.

"Hi ha coses que es poden evitar, avançant la informació perquè la gent pugui prendre decisions. I això segurament, els avisos i alertes, no es van tramitar al ciutadà amb la deguda diligència i la urgència que calia", ha sostingut en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Segons Montilla, han passat coses que es podrien haver evitat i ha afegit: "Si hagués estat president no hauria arribat a aquesta situació. Quan veus que no tens els mitjans, els has de demanar".

LA UVE, DESMUNTADA

Després de lamentar textualment que el govern de Carlos Mazón desmuntés la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE), ha qüestionat que no demanessin ajuda "durant més de dos dies".

"No sé per què no ho van fer el mateix dia, quan aquella nit ja se sabia la magnitud del desastre", ha apuntat Montilla, que ha recordat que, en un moment similar viscut a Catalunya en plena sequera quan encapçalava la Generalitat, va demanar ajuda a l'Estat.

A més d'insistir que tot ajut és important, ha assegurat que entén la ira i frustració de la ciutadania afectada però veu "absolutament reprovable" l'escridassada i el llançament d'objectes de diumenge contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el Rei a Paiporta.

"El que és incomprensible és que hi hagi un partit polític parlamentari que ofereixi, ja des d'ahir, suport jurídic gratuït als agressors de Pedro Sánchez. És absolutament incomprensible", ha recalcat referint-se a Vox.

FINANÇAMENT

En matèria de finançament, ha defensat l'acord entre el PSOE i ERC perquè pretén incrementar "l'autonomia de gestió dels recursos" per part de Catalunya, però ha negat que sigui un concert econòmic.

"Els termes s'acaben contaminant. Concert econòmic és el del País Basc. Es poden assemblar en algunes coses, però en d'altres en absolut. El concert no parla de solidaritat", ha constatat.

L'expresident, que ha elogiat l'arribada de Salvador Illa a la presidència de la Generalitat, creu que el procés independentista ha "finalitzat" i que difícilment tornarà en els termes coneguts, malgrat que hi hagi partits que continuen parlant de via unilateral, en al·lusió implícita a Junts.

TRUMP

Sobre les eleccions als Estats Units, ha admès que el preocupa una victòria, que veu possible, de Donald Trump perquè, a parer seu, afectaria principalment Europa.

"No seria una bona notícia per als americans ni per a la resta del món, excepte per a Putin", ha resolt l'expresident de la Generalitat.