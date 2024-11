Montilla critica "intents de torpedinar" l'amnistia i retards en l'aplicació de la llei

Sobre finançament, afirma que sempre hi ha qui vol "treure'n profit"

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha criticat aquest dilluns els "intents de torpedinar" l'amnistia i els retards en l'aplicació de la llei, tot i que creu que finalment s'acabarà complint íntegrament, en les seves paraules.

En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, Montilla ha lamentat que no hi hagi una amnistia per a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a més de la resta de persones pendents de judici i esperant l'aplicació de la norma.

"L'objectiu de la llei no era una persona en concret ni singular, sinó que era per a un conjunt de persones afectades per uns fets determinats, i aquest és l'objectiu que espero que es pugui aconseguir", ha sostingut.

Així mateix, ha afirmat que "hi ha sectors de l'alta judicatura que ja van mostrar des d'un inici una actitud hostil cap a aquesta llei i han posat dificultats" i ha demanat respecte per a les persones afectades.

FINANÇAMENT: NO HI HAURÀ OBSTACLES

Preguntat per la proposta sobre un finançament singular per a Catalunya, Montilla s'ha mostrat convençut que la posició fixada en l'acord entre el PSC i ERC és "un posicionament que també va tenir el suport del PSOE, la seva executiva" i la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

En aquest sentit, ha afirmat textualment que no hi haurà obstacles més enllà dels que considera previsibles: "Quan es negocia un nou model de finançament, sempre hi ha qui vol aprofitar per treure'n profit".

Finalment s'ha referit al govern del president Salvador Illa, el qual, ha dit, es dedica a "governar i mirar d'unir el màxim possible la societat catalana".

"Jo crec que Catalunya, en línies generals, està millor del que estava fa un temps, està més tranquil·la", ha conclòs.