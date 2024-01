Montilla creu que el PSOE hauria d'explicar el cost que hagués tingut "la no amnistia"

Sosté que als socialistes els ha faltat pedagogia per explicar-ho

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha afirmat que creu que el PSOE hauria d'explicar als seus votants el cost que hagués tingut "la no amnistia" i ha afegit que segurament ha faltat pedagogia per explicar bé el posicionament dels socialistes.

"Jo crec que l'haurem d'explicar. I això ho han de fer, òbviament, les persones que avui tenen responsabilitat en el partit", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a la Ser recollida per Europa Press.

Montilla ha atribuït que no s'hagi fet aquesta pedagogia al fet que hi ha alguns partits "amb poderosos mitjans que han explicat una part esbiaixada de la pel·lícula, però no el conjunt".

Per l'expresident català, el cost de la no amnistia és més gran per a la societat catalana i l'espanyola que el de l'amnistia.

DECRET ÒMNIBUS

Així mateix, ha defensat que el text de la llei d'amnistia, que està en tramitació al Congrés dels Diputats, és coherent "amb els actes i la dialèctica" del Govern central dels últims anys del president Pedro Sánchez.

En preguntar-li per què Junts afirmava que votaria en contra del decret òmnibus de l'executiu espanyol sobre Justícia perquè, al seu parer, afecta l'amnistia, ha assenyalat que "els de Junts estan una mica sols, ja que fins i tot ERC ha dit que no afecta l'amnistia".