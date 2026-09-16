Montilla creu que no s'ha d'"excloure" Vox i AC del debat sobre l'educació a Catalunya

Acusa Feijóo, Vox i "alguns magistrats" de treballar per incrementar la desafecció
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat José Montilla ha defensat no "excloure" Vox i Aliança Catalana (AC) del debat sobre l'educació després que el president del Govern, Salvador Illa, hagi citat tots els grups parlamentaris per abordar un gran pacte sobre aquesta matèria.
"Que volen donar la seva opinió, doncs que puguin donar la seva opinió. Estigmatitzar segurament tampoc no serveix de gran cosa", ha sostingut en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimecres recollida per Europa Press, en la qual també ha apuntat que no creu que les dues formacions treballin per un gran acord.
Montilla ha assegurat que Illa ha plantejat "de manera molt correcta" obrir un debat sobre l'educació, i ha apel·lat a l'esforç dels partits per entendre's i mirar d'arribar a acords en qüestions com aquesta.
"Estem en un context molt complicat i pot ser que es compliqui més. Per tant, haurem de pensar amb aquesta visió de no tan a curt termini, no tant pensant en el titular de demà, sinó pensant una mica més en el país i en les coses que podem fer junts encara", ha afegit.
"SALVADORS DE LA PÀTRIA"
Preguntat per la "desafecció de Catalunya cap a Espanya" de la qual ell mateix va alertar abans fins i tot de començar el procés independentista, Montilla ha defensat que tant el president del Govern central, Pedro Sánchez, com el de la Generalitat, Salvador Illa, han treballat per reduir-la.
No obstant això, ha criticat que "hi ha altres màquines que treballen perquè això continuï i s'incrementi", sobretot des de les posicions de poder de Madrid.
En concret, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Vox i "alguns magistrats" de treballar per incrementar aquesta desafecció.
"Hi ha gent que es pensa que Espanya són ells i, a més, que l'han de salvar. I això és un problema. Hem tingut salvadors de la pàtria en el passat, però hi ha alguns que encara es pensen que estan cridats a tenir aquest paper", ha conclòs.
IMMIGRACIÓ: NECESSÀRIA TOT I QUE "GENERA PROBLEMES"
D'altra banda, arran de la crisi a Ceuta, Montilla ha defensat que "la immigració no és un problema, la immigració sí que acaba generant problemes".
"L'increment de la població genera problemes, sigui d'immigrants o si fos d'un altre tipus també. Pot acabar tensionant els serveis públics", tot i que ha defensat que la immigració és necessària i que Catalunya no s'entén sense els seus processos migratoris.
I ha resolt: "Les solucions miraculoses de l'extrema dreta són una farsa. És mentida. Les societats pures no existeixen excepte en zones on és molt dur viure".