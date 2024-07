Montilla, consellers, diputats de Junts i la família van a la capella ardent de Ferrusola

El funeral s'oficiarà dimecres al migdia al tanatori Sant Gervasi de Barcelona

L'expresident de la Generalitat José Montilla, els consellers Carles Campuzano i Joaquim Nadal, exconsellers, diputats del PSC-Units i Junts, amics i familiars han visitat aquest dimarts al tanatori Sant Gervasi de Barcelona la capella ardent de Marta Ferrusola, dona de l'expresident Jordi Pujol.

Poc abans de les 13.00, Pujol ha arribat al tanatori acompanyat per familiars i sense fer declaracions, i poc després han anat arribant els seus set fills --Jordi, Oriol, Oleguer, Josep, Mireia, Marta i Pere--, nets i amics de la família.

De la part política, l'exconseller Miquel Buch i el president de Junts al Parlament, Albert Batet, han estat els primers que s'han deixat veure públicament; posteriorment, Campuzano, que va ser dirigent de l'extinta CDC en l'època dels últims governs de Pujol, i més tard Nadal.

De Junts, també han visitat la vetlla la presidenta del partit, Laura Borràs; la secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa; la portaveu al Parlament, Mònica Sales; l'exconseller Jaume Giró i els diputats Salvador Vergés, Joan Canadell i Francesc de Dalmases.

El diputat del PSC-Units al Parlament Ramon Espadaler (Units), que va ser dirigent d'UDC i de CiU, ha estat un altre dels noms que s'hi han acostat, a més del president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich; l'expresidenta de l'ANC Elisenda Paluzie i el periodista Justo Molinero.

"ESTEU MILLOR VOSALTRES QUE JO"

Tot i que Jordi Pujol no ha fet declaracions en entrar, sí que s'ha adreçat als periodistes quan ha deixat el tanatori per anar a esmorzar: "Esteu millor vosaltres que jo. Que Déu us ho conservi".

Poc abans, el seu fill Oriol ha sortit per explicar que la seva mare havia mort tranquil·la i en pau a Barcelona i que tota la família s'ha pogut acomiadar d'ella.

La capella ardent està oberta aquest dimarts fins a les 21 i dimecres de 8 a 12, quan s'oficiarà el funeral al mateix tanatori.

La dona de Pujol, que patia Alzheimer des del 2018, va morir dilluns als 89 anys com a conseqüència d'una pneumònia.