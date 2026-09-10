Montilla aposta per la "via de la política democràtica" i el consens davant els problemes

Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat José Montilla ha apostat per la "via de la política democràtica" per resoldre els problemes de la societat actual, i ha assegurat que fer front a reptes com les desigualtats en habitatge, el canvi climàtic, la pressió migratòria i el funcionament dels serveis públics depèn en bona part del que facin els governs.
Ho ha dit en una declaració institucional publicada aquest dijous amb motiu de la Diada de l'11 de Setembre, que se celebra aquest divendres, en la qual ha remarcat que Catalunya "necessita reforçar la cultura del pacte i la construcció d'aliances", apel·lant a assolir acords més amplis per reforçar la unitat i la cohesió de Catalunya.
Així mateix, ha cridat la ciutadania a "plantar cara a la polarització, la desqualificació de l'adversari i els discursos d'odi", després de defensar que la política sana és la que mitjançant el diàleg i la negociació és capaç de construir consensos en benefici del conjunt.