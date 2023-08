Montilla sobre una amnistia: "S'ha d'explorar tot el que sigui per garantir la convivència"

BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla s'ha referit aquest diumenge a una possible amnistia als afectats judicialment pel procés independentista afirmant que "s'ha d'explorar tot el que sigui per garantir la convivència".

En una entrevista de 'La Vanguardia' aquest diumenge, recollida per Europa Press, ha instat a trobar una solució per "intentar cosir el gran descosit que es va produir el 2017".

Ha tret importància a la "morbositat" política de la presència de l'expresident Carles Puigdemont en l'acte del passat dilluns al seu costat i els també expresidents Quim Torra i Jordi Pujol i el president Pere Aragonès al sud de França, i ha qualificat la trobada de normal.

Sobre el també eurodiputat Carles Puigdemont, ha afirmat que el va veure "amb preocupació", però també amb esperança.

Montilla ha constatat que l'hegemonia de l'independentisme no s'ha resolt i que "aquesta competència també es donarà en el procés de negociació de la investidura. I no hi ajuda".