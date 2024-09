Montilla afirma que la reforma del finançament "legitimarà la solidaritat interterritorial"

"És moment de millorar substancialment el nostre autogovern"



BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha afirmat aquest dilluns que la reforma del sistema de finançament és necessària per enfortir les capacitats del Govern i la seva responsabilitat fiscal i que "reforçarà i legitimarà la solidaritat interterritorial".

En un comunicat amb motiu de la Diada, Montilla ha assegurat que el desenvolupament de la reforma no serà fàcil, a parer seu, i que caldrà "dedicar molta pedagogia, molt rigor tècnic i molta feina per superar el soroll que sempre acompanya les grans reformes territorials".

Així, ha instat a evitar des de Catalunya "batalles estèrils i retòriques que no ajuden a resoldre problemes, sinó a empitjorar-los", i ha apel·lat al debat, a la negociació i a la construcció de consensos per encarar amb solvència els reptes que hi ha per davant.

"És moment de millorar substancialment el nostre autogovern, és a dir, reforçar les capacitats de la Generalitat per ocupar-se dels assumptes del país. Per això és tan rellevant que la qüestió del finançament ocupi un lloc destacat", ha sostingut.

"NOVA ETAPA"

En el comunicat, l'expresident socialista ha assegurat que l'any passat la Diada es va celebrar enmig d'un panorama polític ple d'incerteses i que al Parlament "es constatava la inestabilitat del Govern de la Generalitat, condicionat pel seu escàs suport parlamentari i la rivalitat entre els grups independentistes".

"Amb l'acord d'investidura del president Salvador Illa entrem en una nova etapa", ha apuntat Montilla, que també ha assegurat que els acords amb ERC i els Comuns impliquen, segons ell, una reflexió sobre la naturalesa dels problemes de la societat catalana i els camins per superar-los.

Així mateix, ha destacat que el nou Govern "està generant una nova agenda i un llenguatge diferent" i ha afirmat que a partir del diàleg aconseguirà l'estabilitat i la força per prendre les decisions necessàries.

"Estic segur que hem deixat un temps de grans declaracions èpiques i de gesticulacions exagerades per encaminar-nos cap a un debat polític més centrat en la vida quotidiana de les persones", ha conclòs Montilla, que ha qualificat d'urgència els serveis públics, les infraestructures, la crisi climàtica i les desigualtats.