Montilla afirma que "el PSC sempre ha estat un partit d'ordre"

Critica que des del Govern "fan veure que governen, però governen poc"



BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha afirmat que el PSC "sempre ha estat un partit d'ordre", un fet que, al seu judici, no té res a veure amb ser un partit de dretes, textualment.

"Jo defenso un partit d'ordre perquè el desordre sempre acaba portant a la injustícia", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimarts al diari digital 'Vilaweb' recollida per Europa Press.

Ha rebutjat deixar que "l'ordre i la seguretat només els defensi la dreta", i ha assegurat que els poders econòmics de Barcelona preferirien un altre alcalde en comptes de Jaume Collboni, en les seves paraules.

En preguntar-se-li per l'encaix territorial de Catalunya en l'Estat, Montilla ha defensat el federalisme i "tractar de refer coses que es van perdre amb la sentència de l'Estatut, i coses que no estaven en l'Estatut i que tampoc estan prohibides".

"Sóc partidari d'un esquema similar a l'alemany, que un land no només té competències i gestiona els seus recursos", sinó que té participació en les decisions globals de l'Estat, ha explicat l'expresident català.

EL GOVERN "GOVERNA POC"

Sobre el Govern, Montilla ha criticat que "fan veure que governen, però governen poc" ja que, al seu judici, no prenen decisions ni riscos per no tenir problemes amb ningú.

"Aquest Govern no vol tenir problemes amb ningú, i les decisions i debats que el país necessita es van ajornant", ha assenyalat.

En aquest sentit, ha indicat que des de la Generalitat "s'intenta guanyar temps per veure si arriben al final de la legislatura amb pocs incendis, i això no sempre és bo".